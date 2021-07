Costa: Green pass solo dopo la doppia dose di vaccino

Il Green pass “solo dopo la doppia dose di vaccino” perché “le indicazioni scientifiche e i pareri del Cts vanno in questa direzione e questa settimana si andrà verso questa soluzione”. Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ‘Agorà Estate’ su RaiTre. “Sento parlare di Green pass alla francese ma noi in Italia usiamo già il Green pass, si può pensare di estenderlo e ampliarlo”, ha aggiunto.

“Abbiamo ancora un po’ di tempo per un’opera di sensibilizzazione” verso il personale docente e non docente della scuola che ancora non si è immunizzato, “ma non possiamo pensare di non riprendere le lezioni a settembre in presenza. Ci auguriamo di riuscire a superare questo problema ma se dovesse persistere dobbiamo prendere in considerazione l’obbligo”, ha poi risposto Costa alla domanda se il governo sia pronto a imporre l’obbligo vaccinale ai docenti ancora non vaccinati. “Questo personale docente non vaccinato è concentrato in 6 Regioni quindi non siamo in presenza di un dato medio consolidato”, ha aggiunto. adnkronos

Condividi