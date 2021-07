Green pass come arma per abbattere la dittatura mondialistico-sanitaria

di Massimo Viglione – Il Green Pass (o diavolerie similari) sarebbe in realtà un’arma formidabile per iniziare ad abbattere la dittatura mondialistico-sanitaria.

Infatti, se tutti cominciassimo a non andare più da nessuna parte, a non comprare più nulla eccetto il mangiare, a non viaggiare all’estero, a non andare negli hotel e nei ristoranti, nel giro di poche settimane, forse di pochi giorni, l’intero sistema economico crollerebbe, e tutti coloro che vivono di commercio sarebbero costretti a insorgere contro il governo e le leggi affamatrici.

Sarebbero costretti, volenti o meno, a rifiutare la schiavitù del Green Pass.

Si tornerebbe immediatamente alla libertà.

Il problema, però, è che la stragrande maggioranza delle masse correrà a farsi il vaccino.

A questo servono giornalisti, politici, preti venduti e uomini dello spettacolo e dello sport.

A questo sono serviti decenni, forse secoli, di lavaggio del cervello.

A questo serve la scuola e l’università.

A questo servono i soldi e le carriere da offrire agli intellettuali venduti.

A questo serve tutto il sistema mediatico.

A distruggere chi è intelligente e libero. A fare schiave le masse informi, formate anzitutto proprio dai cosiddetti “professionisti”, quelli che capiscono meno di tutti.

Dittatura mondialistico-sanitaria, come ci salviamo?

Rimanendo, nonostante tutto, intelligenti e liberi.

E affidandoci a Dio. Perché ciò che salva veramente è la Fede, ciò che illumina la mente e dà forza al cuore è Dio.

Andiamo al nostro destino, come i primi cristiani che non gettavano i granelli di incenso (cosa costava loro gettare qualche granello di incenso pur di salvarsi la vita? Lo stesso prezzo di farsi un vaccino pur di poter comprare e vendere) o ribadivano che l’imperatore era solo un uomo (la stessa banalità di affermare che nasciamo maschi e femmine da un uomo e una donna).

Che Dio ci aiuti a non gettare incenso al vaccino e a ribadire fino alla fine che “l’imperatore è solo un uomo”, ovvero che siamo uomini e donne e vogliamo la famiglia naturale.

Come avveniva allora, molto spesso saranno i nostri simili (“cattolici”) a mandarci a processo. A differenza di allora, però, avremo anche quasi tutti i preti contro di noi.

Preghiamo Dio e speriamo in Lui, come facevano i martiri dei primi secoli e i martiri della Rivoluzione Francese, che oggi si celebra, come festa nazionale, come sempre, in Francia!

Il Paese del Green Pass. Come della ghigliottina.

Con Dio, per la Verità e la Libertà. Più saremo, meno potere avranno. La Speranza è come Dio: non muore!

prof. Massimo Viglione

Condividi