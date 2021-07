Germania, Servizi: “2300 islamisti pronti alla violenza”

BERLINO, 14 LUG – “In Germania ci sono 2300 islamisti pronti alla violenza”, “ci sono quindi abbastanza persone che potrebbero colpire anche durante il periodo elettorale”. Lo ha detto a Berlino il presidente di Servizi interni, Thomas Haldenwang, in conferenza stampa con il ministro dell’Interno Horst Seehofer, che oggi ha presentato un rapporto sulla sicurezza della Germania in vista del voto. “Lo Stato islamico sta cercando di riorganizzarsi e ristrutturarsi in Europa”, ha aggiunto Haldenwang. (ANSA).

Condividi