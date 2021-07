Trasacco: 4 marocchini danno fuoco alla Statua della Madonna

Danno fuoco alla Statua della Madonna. Sono entrati nel Convento, nella notte, e hanno dato fuoco alla Statua della Madonna del Perpetuo Soccorso. È successo a Trasacco: individuati i 4 responsabili.

Quattro persone di nazionalità marocchina sono entrate nel Convento dei Frati Cappuccini di Trasacco e hanno dato alle fiamme la statua della Madonna a cui la Chiesa è dedicata. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini per scoprire i responsabili dell’atto vandalico.

Questa mattina sono stati individuati gli autori dell’azione: si tratta di quattro magherebini, di cui tre minorenni, come riporta Il Messaggero.

Per loro è scattata la denuncia per offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.

La statua è stata fatta cadere a terra – o è caduta a seguito del venir meno della base lignea posta al di sotto – e si è frantumata in mille pezzi. I militari, coordinati dal luogotenente Armando Croce, sono intervenuti prontamente, hanno denunciato i quattro giovani, hanno spento il fuoco e hanno raccolto tutti i cocci della statua religiosa andata quindi distrutta.

