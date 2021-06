“Falsa la confessione di Olindo e Rosa”, per Azouz Marzouk chiesta condanna 3 anni e mezzo

Tre anni e mezzo di reclusione per Azouz Marzouk, ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba, imputato per calunnia a Milano perche’ avrebbe dichiarato che Olindo Romano e Rosa Bazzi honno reso una “falsa confessione” di colpevolezza in ordine ai quattro omicidi commessi l’11 febbraio 2006. E’ richiesta di pena formulata al termine di una requisitoria durata due ore dal pm Giancarla Serafini.

Il processo e’ stato aggiornato dal giudice Daniela Clemente della settima sezione penale al prossimo 6 ottobre quando parleranno i difensori di Marzouk, gli avvocati Luca D’Auria e Solange Marchignoli.

Azouz Marzouk vuole giustizia

“L’imputato Azouz Marzouk a un certo momento inizia ad aderire alle tesi delle difese che ritiene piu’ credibili di 21 giudici che hanno impegnato il loro tempo per arrivare a giudizio”, ha detto in aula il pm Giancarla Serafini dove era presente anche il 41enne di origine tunisina. “Lui stesso in modo molto generico”, dopo essere stato parte civile nei primi due gradi di giudizio “vuole giustizia perche’ non si sente di averla avuta“.

Tuttavia, ha osservato ancora il rappresentante della pubblica accusa, i coniugi Romano “sono stati condannati su serie di prove incontrovertibili e confessioni ritenute spontanee ritrattate solo dopo per speranza di potersela cavare”. affaritaliani.it

