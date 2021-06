Vaccini, Letta elogia Zingaretti. Follower commenta “sembri Vanna Marchi”

Letta elogia Zingaretti perché il Lazio è al primo posto per il numero di dosi somministrate: “evento” celebrato dal governatore Nicola Zingaretti: “Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per dosi somministrate in percentuale sulla popolazione. Ora andiamo avanti: con vaccini e 100% tracciamento. Contro la variante delta e per tornare a vivere“.

Al coro autocelebrativo si è unito anche Enrico Letta su twitter: “Complimenti a Zingaretti e alla Regione Lazio!”. (Lazio, false presenze di Zingaretti in Regione. Aperta inchiesta)

Lapidario il commento di un follower: “complimenti per la trasmissione, sembri Vanna Marchi”

