Orban: “abbiamo una legge che difende i bambini”

“Non abbiamo quel tipo di legge, abbiamo una legge che difende i diritti dei bambini e dei genitori. Non si tratta di omosessualita’”. Lo ha dichiarato il premier ungherese, Viktor Orban, al suo arrivo al vertice Ue a Bruxelles. Ha accusato i leader europei che criticano la legge di “non averla letta” e ha confermato che “si tratta di una legge ungherese gia’ entrata in vigore”.

Orban ha rivendicato poi di essere “un combattente per la liberta’” e di aver “combattuto per la liberta’ durante il regime comunista”. “Io difendo i diritti degli omosessuali ma questa legge non riguarda gli omosessuali, riguarda le famiglie. E’ su come i genitori vogliono che venga trattata l’educazione sessuale dei propri figli”, ha aggiunto. affaritaliani.it

