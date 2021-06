Riapertura discoteche, Speranza: “ci guida la scienza”

“Dobbiamo insistere, continuare ad avere prudenza, continuare sulla strada della gradualità. I risultati si vedono e sono molto incoraggianti”, ha detto Speranza. “Fino a poche settimane fa avevamo quasi quattromila persone in terapia intensiva, ora questo numero si è ridotto di circa il 90%.Eravamo a quasi 30 mila ricoveri ora siamo a circa 2.500. Sono numeri che parlano da soli, dobbiamo insistere, mantenere i piedi per terra. Un po’ alla volta ci sono le condizioni per affrontare con maggiore fiducia le prossime settimane”.

Su stop mascherine

aspettiamo esito Cts Senza mascherine all’aperto?”Aspettiamo l’esito della riunione del Cts di oggi, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in visita a un hub vaccinale di Modena.

Su riapertura discoteche ci guida la scienza

“Sono tutti elementi in fase di discussione e di confronto. Abbiamo deciso in queste settimane di farci guidare sempre dalla scienza, dai nostri tecnici e dai nostri scienziati che ogni giorno si confrontano”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza a Modena ha risposto in merito al tema della riapertura delle discoteche e anche dell’utilizzo delle mascherine all’aperto. http://www.rainews.it

