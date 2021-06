Roma: armato di coltello minaccia passanti e poliziotti

Roma: armato di coltello si aggirava per la stazione Termini. Un ghanese, pluripregiudicato, di 44 anni è stato fermato dalla Polfer di Roma verso le 19.30 in via Marsala. Prima di essere bloccato, l’uomo ha inveito contro gli agenti brandendo il coltello. Nel tentativo di bloccare l’uomo che brandiva il coltello, un agente della polfer ha esploso un colpo che lo ha ferito all’inguine. Il Ghanese di 44 anni, con precedenti, è stato portato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Scrive Salvini su Twitter: “Adesso magari qualche radical chic di sinistra criticherà il poliziotto, non il delinquente armato di coltello (e pluripregiudicato) che minacciava le persone a Roma vicino a stazione Termini…

Sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine!”

