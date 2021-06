Roma, 18 Giugno 2021 – “Ho appena firmato una lettera per dire alle Regioni di continuare di cercare in maniera attiva gli over 60 non vaccinati. Ad oggi ne mancano 2,8 milioni da vaccinare. Bisogna tener presente che una parte di questi rinunciano al vaccino e altri che non posso essere vaccinati. Voglio rendere atto alla Regione Lazio di aver fatto un lavoro di qualità.” (agenzia vista)

