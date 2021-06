Prof. Tarro: “cose mai viste nella storia della Medicina”

Cose mai viste nella storia della Medicina – Il prof. Giulio Tarro scrive su Twitter: “Si pensa addirittura di sostituire il vaccino AstraZeneca con quelli realizzati in pochi mesi da Pfizer e Moderna, imponendoli a tutti, mai visto nella storia della medicina. Le ricerche pubblicate sono insufficienti per numero di soggetti esaminati e per gli effetti indesiderati”

Sileri: “Mix di vaccini sicuro”. Tarro: “proposta semplicemente assurda”

Si pensa addirittura di sostituire il vaccino AstraZeneca con quelli realizzati in pochi mesi da Pfizer e Moderna, imponendoli a tutti, mai visto nella storia della medicina. Le ricerche pubblicate sono insufficienti per numero di soggetti esaminati e per gli effetti indesider. — Giulio Tarro (@TarroGiulio) June 18, 2021

Condividi