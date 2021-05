Meluzzi: “Ci dividono con la paura, noi ci uniamo con il coraggio”

“Ci dividono con la paura,

Noi ci uniamo con il coraggio.

Ci dividono con la politica,

Noi ci uniamo con i fatti.

Ci dividono con il controllo,

Noi ci uniamo per la Libertà.

Ci dividono per il potere,

Noi ci uniamo per l’umanità.”

Lo scrive il prof. Alessandro Meluzzi su Twitter.

Parole di incoraggiamento senza perdere di vista la realtà.

