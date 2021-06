Covid, imprenditore Cucinelli: in azienda solo se vaccinati

Entro domenica i dipendenti dell’impresa saranno vaccinati. A dichiararlo è l’imprenditore Brunello Cucinelli un’intervista al Corriere della Sera. Lo stilista dovrà affrontare anche chi non dirà sì al vaccino. Sono persone da mettere in conto “Sì, certo. Io spero siano proprio tutti, ma so che su 1.174 dipendenti ci sarà qualcuno che non vorrà farlo. E allora dovrò per forza decidere di affrontare la questione», risponde Cucinelli assicurando che non ci saranno licenziamenti.

Aspettativa per i non vaccinati

«Ma no. Non ho licenziato nessuno in tutti questi mesi di pandemia si figuri se lo faccio adesso che stiamo per uscirne… Né voglio obbligare nessuno a vaccinarsi”, sottolinea. Piuttosto, “pensavo a un’aspettativa remunerata per sei mesi per i non vaccinati. Mi pongo il problema non per quell’1-2% di chi non si vaccinerà ma per il 98% che invece lo farà. Chi di loro vorrà lavorare al fianco di qualcuno sapendolo non protetto? Come ci dovremo comportare, tutti, con questo problema? Io comincio- prosegue Cucinelli- con l’aspettativa di sei mesi e nel frattempo Dio provvederà…”

(Scusi Cucinelli, ma se sono vaccinati – e quindi protetti – che paura dovrebbero avere di lavorare a fianco di persone non protette? Casomai, dovrebbe essere il contrario, dal momento che i vaccinati possono contagiare, ndr)

Avere app per la certificazione

A Solomeo, sono possibili ogni giorno “circa 500. I medici vanno avanti con i loro progetti vaccinali e, questa settimana, si occupano in più anche dei nostri dipendenti seguendo il criterio dell’età. Arriviamo- spiega l’imprenditore- adesso perché l’età media da noi è 38 anni».

In azienda le notizie corrono e tra i dipendenti si sa chi si è vaccinato e chi no. Fra compagni di lavoro sanno chi si vaccina e chi no. A questo punto sarà importante avere -dice Cucinelli – avere la app per la certificazione vaccinale che verrà usata come pass. http://www.rainews.it

