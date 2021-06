Dare la parola a chi la pensa diversamente è disinformazione, non par condicio. L’ultima perla di Gianni Riotta: “C’è un malinteso senso di par condicio per il quale invitiamo un vero esperto e un disinformatore no vax nei talk show, permettendo a quest’ultimo di ampliare la propria area d’influenza. Non dovrebbe accadere.”

"C'è un malinteso senso di par condicio per il quale invitiamo un vero esperto e un disinformatore no vax nei talk show, permettendo a quest'ultimo di ampliare la propria area d'influenza. Non dovrebbe accadere." @riotta #agorarai #17giugno pic.twitter.com/JAuBNVwRVG — Agorà (@agorarai) June 17, 2021

Condividi