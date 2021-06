Medici UK: stop “urgente” ai vaccini Covid negli esseri umani

Un rapporto britannico “urgente” chiede la completa cessazione dei vaccini Covid negli esseri umani

Un “rapporto preliminare urgente sui dati Yellow Card” redatto dalla britannica Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd, presentato alla Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) afferma che ” sul sistema Yellow Card della MHRA vi sono ora prove più che sufficienti per dichiarare i vaccini COVID-19 non sicuri per l’uso negli esseri umani“.

Simile al Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) degli Stati Uniti, la MHRA descrive lo scopo del suo sistema Yellow Card come dedicato a fornire “un avvertimento precoce che la sicurezza di una medicina o di un dispositivo medico può richiedere ulteriori indagini“.

Il rapporto, firmato da Evidence-based Medicine Consultancy Ltd e dalla Dr.ssa Tess Lawrie (MBBCh, PhD), direttrice si EbMC Squared CiC Director dice: “abbiamo esaminato i rapporti Yellow Card utilizzando parole chiave specifiche della patologia per raggruppare i dati secondo le seguenti cinque [sic] ampie categorie clinicamente rilevanti:

emorragie, coagulazione (trombosi) e reazioni avverse da farmaco di tipo ischemico

reazioni avverse da farmaco a carico del sistema immunitario

“dolore” da reazioni avverse da farmaco

reazioni avverse da farmaco di tipo neurologico

reazioni avverse da farmaco che comportano perdita della vista, dell’udito, della parola o dell’olfatto

reazioni avverse da farmaco in gravidanza”.

Stop ai vaccini Covid negli esseri umani

Il rapporto prosegue: “Siamo consapevoli dei limiti dei dati di farmacovigilanza e comprendiamo che le informazioni sulle reazioni avverse ai farmaci riportate non devono essere interpretate nel senso che il farmaco in questione causa generalmente l’effetto osservato o non è sicuro da usare. Stiamo condividendo questo rapporto preliminare a causa dell’urgente necessità di comunicare informazioni che dovrebbero portare alla cessazione del lancio della vaccinazione mentre viene condotta un’indagine completa.

Secondo il recente documento di Seneff e Nigh, le potenziali patologie acute e a lungo termine includono:

adescamento patogeno, malattia infiammatoria multi-sistemica e autoimmunità

reazioni allergiche ed anafilattiche

potenziamento dipendente dagli anticorpi (ADE)

attivazione di infezioni virali latenti

malattie neuro-degenerative e da prioni

comparsa di nuove varianti di SARSCoV2

integrazione del gene della proteina spike (*) nel DNA umano

“È ora evidente che questi prodotti [immessi] nel flusso sanguigno sono tossici per gli esseri umani. È necessario un arresto immediato del programma di vaccinazione, contestualmente all’avvio di un’analisi di sicurezza completa e indipendente per indagare la piena portata dei danni che, come i dati delle Yellow Card del Regno Unito suggeriscono, includono tromboembolie, malattie infiammatorie multisistemiche, soppressione immunitaria, autoimmunità e anafilassi, così come il potenziamento dipendente dagli anticorpi (ADE)“.

vaccini Covid negli esseri umani: non sono sicuri

Il rapporto conclude: “La MHRA ha ora prove più che sufficienti sul sistema Yellow Card per dichiarare i vaccini Covid-19 non sicuri per l’uso negli esseri umani. È necessario prepararsi ad intensificare gli sforzi umanitari per assistere coloro che sono stati danneggiati dai vaccini Covid-19 e per anticipare e mitigare gli effetti a medio e lungo termine. Poiché il meccanismo dei danni da vaccini sembra essere simile a quello della Covid-19 stessa, questo include l’impegno con numerosi medici e scienziati internazionali con esperienza nel trattamento con successo della malattia.

“Ci sono almeno 3 domande urgenti a cui la MHRA deve rispondere:

Quante persone sono morte entro 28 giorni dalla vaccinazione?

Quante persone sono state ricoverate in ospedale entro 28 giorni dalla vaccinazione?

Quante persone sono state rese disabili dalla vaccinazione?”

(*) Che ormai moltissimi studi dimostrano essere una tossina (N.d.T.)

Tradotto da Arrigo de Angeli per ComeDonChisciotte

