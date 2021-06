Ravenna, 14enne si vaccina: “prima lo facciamo, prima torneremo liberi”

14enne si vaccina a Ravenna. E’ ancora molto giovane, ma ha lanciato un appello ai suoi coetanei per far capire l’importanza della vaccinazione per fermare la pandemia. Emanuele ha 14 anni, frequenta il primo anno dell’indirizzo grafico all’Istituto tecnico Morigia-Perdisa a Ravenna e martedì mattina è stato il primo minorenne a ricevere il vaccino anticovid al Pala de Andrè di Ravenna, per i quali le prenotazioni sono partite lunedì.

La scelta di iniziare con i giovanissimi nasce dalla volontà di garantire con ampio margine temporale l’immunizzazione di chi a settembre dovrà tornare tra i banchi di scuola, sempre nel rispetto delle indicazioni nazionali sull’età minima di accesso al vaccino e considerando l’intervallo di tempo necessario tra la prima e la seconda dose.

14enne si vaccina: sto benissimo

“Sto benissimo, non sembro avere effetti collaterali al momento – racconta il giovane – Ho ricevuto il vaccino Pfizer e la seconda dose è prenotata per il 13 luglio. Tra i miei amici alcuni sono favorevoli al vaccino e lo faranno, altri sono contrari perchè hanno paura che possano emergere effetti collaterali ancora non scoperti. Credo che la maggioranza di loro aspetterà e lo farà più avanti”. Emanuele lancia poi un messaggio ai suoi coetanei: “Bisogna pensarci su, però prima ci vacciniamo tutti quanti e prima torneremo a essere liberi e a una sorta di normalità”. www.ravennatoday.it

