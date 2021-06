Migranti positivi, nave quarantena verso Pozzallo

E’ atteso stamani l’arrivo a Pozzallo della nave quarantena Snav Adriatico con 192 migranti, sbarcati sabato scorso a Lampedusa, quando con 18 eventi in successione dall’alba sono stati oltre mille gli arrivi con l’hotspot arrivato a ospitare in poche ore oltre 1.200 persone. Tra quelli in arrivo a Pozzallo anche 12 migranti positivi. Da qui saranno poi trasferiti a Crotone.

E’ intanto corsa contro il tempo a Lampedusa per svuotare l’hotspot. La macchina dei trasferimenti, coordinata dalla Prefettura di Agrigento, lavora senza sosta: ieri 110 sono stati imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle per essere poi trasferiti a Crotone, dove andranno anche i 192 in arrivo a Pozzallo.

Stamani altri 100 migranti lasceranno Lampedusa a bordo della Sansovino, anche per loro la destinazione è il Cara di Crotone. Per altri 80 uomini, invece, la destinazione è Caltanissetta, dove saranno condotti a bordo di una motovedetta. Nel pomeriggio, invece, 80 minori non accompagnati saranno imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle. Intanto dopo i 18 eventi di sabato Lampedusa respira. Nella notte un solo sbarco: 23, tra cui 8 donne e 2 minori, sono stati intercettati a 5 miglia dall’isola da una motovedetta della Guardia di finanza. adnkronos

