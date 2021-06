Casellati: “virologi in Tv condizionano la scelta di non vaccinarsi”

La seconda carica dello Stato: “Il rischio è che si alimenti tra i cittadini contraddittorietà e il ricorso al fai da te”. Basta con i virologi in tv. il rischio è aumentare l’incertezza tra i cittadini e, soprattutto, il “fai da te”. L’allarme arriva dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

«Una informazione non gestita e discorde rischia di alimentare confusione, incertezze e instabilità. Come è avvenuto, ad esempio, in questo terribile anno di pandemia e isolamento con un affollamento mediatico di esperti e virologi, che hanno detto tutto e il contrario di tutto su pretese basi scientifiche e che, nella loro contraddittorietà, hanno finito con l’alimentare il fai da te dei cittadini», dice la Casellati.

Casellati contro i virologi in tv: toni allarmistici

«E così pure – aggiunge la seconda carica dello Stato – nella complessa campagna vaccinale che stiamo affrontando su scala mondiale. Un’opportunità per liberarci dall’incubo del Covid che ha invece rischiato di essere gravemente compromessa da notizie che, specie per i toni allarmistici con cui spesso venivano divulgate, hanno provocato dubbi e paure, condizionando persino, in molti casi, la scelta di non vaccinarsi». https://www.iltempo.it

Condividi