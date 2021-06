Nave Medici senza Frontiere preleva 200 migranti. Giovedì scorso sono state prelevate 26 persone. 118 in due diverse interventi. Questa mattina la nave della Geo Barents, di Medici senza Frontiere (Ong francese) ha prelevato altri 54 migranti. In tre giorni la nave dell’Ong ha recuperato in tutto 200 migranti al largo delle coste libiche.

Il team di Medici di senza Frontiere, è tornata sul Mediterraneo con la nave battente bandiera norvegese. Ora si sta occupando dei profughi a bordo. Tra loro ci sarrebbero donne e bambini. http://www.rainews.it

Inchiesta rifiuti infettivi, ‘Medici senza frontiere’ rinviata a giudizio

Medici senza Frontiere accusata di razzismo, colonialismo e programmi “disumanizzanti”

Condividi