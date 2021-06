Fauci: “chi attacca me, attacca la scienza”

Delirio di onnipotenza del dr. Anthony Fauci: “Se state cercando di arrivare a me come funzionario della sanità pubblica e come scienziato, state davvero attaccando, non solo il dottor Anthony Fauci, state attaccando la scienza”.

La Sen. Marsha Blackburnm, invece, ha detto: “Penso che sia appropriato che il dottor Fauci si ritiri dalle sue responsabilità al NIAID e che si metta a disposizione del Congresso per scoprire esattamente come era in combutta con Big Tech e Mark Zuckerberg. Il popolo americano ha diritto alla verità”.

