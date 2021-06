Vital C, integratori con vitamina C

Integratori con vitamina C. Girando per boschi e prati in questi giorni si possono ancora vedere le generose fioriture delle rose canine. Questi fiori in autunno si trasformeranno in bacche rosse.

Cento grammi di bacche di rosa canina contengono 2.200 milligrammi di vitamina C, mentre la stessa quantità di arance ne contiene 50.

Inoltre, la bacca contiene betacaroteni che nell’organismo si trasformano in vitamina A, e licopene, un carotenoide dotato di proprietà antiossidanti e anti-invecchiamento. Sono presenti piccole quantità di vitamine B1, B2, B9 (acido folico), E e K. Ferro, zinco, rame, calcio, manganese, boro, fosforo e magnesio vanno a completare la piccola farmacia presente in questi frutti e che trovate in Vital C. Stefano Montanari

