Silicio Organico: l’Oro invisibile per la salute, che nessuno vuole che tu conosca

Se pensate che il calcio sia l’unico minerale che conta per ossa forti e il ferro l’unico necessario per combattere l’anemia, allora è tempo di spalancare gli occhi e mettere a fuoco un elemento altrettanto fondamentale, ma quasi completamente ignorato dal mainstream della salute: il Silicio Organico.

Non fatevi ingannare dalla sua umiltà chimica. Questo elemento, che sembra passare inosservato, è in realtà uno degli ingredienti segreti per mantenere la macchina umana ben lubrificata, elastica e in funzione, soprattutto dopo i fatidici …anta!

Eppure, non se ne parla quasi mai. Anzi, non se ne parla proprio. Perché? Perché fare informazione sul silicio organico non fa guadagnare (sapete bene chi). Ma facciamo un passo alla volta.

Silicio: il grande sconosciuto

Quando si parla di minerali, il silicio raramente fa capolino tra le prime posizioni nella hit parade della nutrizione. Ferro, calcio, magnesio, zinco: questi sono i classici protagonisti. Ma il silicio? Eppure, il silicio è il secondo elemento più abbondante sulla crosta terrestre, e il nostro corpo ne ha un bisogno disperato, soprattutto per tessuti connettivi, pelle, ossa, capelli e unghie.

Il silicio è il collante naturale del nostro organismo. E’ un precursore del collagene e aiuta a mantenere elastica la pelle, a fortificare le ossa e a potenziare il sistema immunitario. Ma, come per ogni cosa bella nella vita, la sua presenza nel nostro corpo tende a diminuire con l’età. E qui inizia il dramma.

Il “declino silicioso”: cosa succede dopo i 40 anni

Noi nasciamo con un quid di silicio, indispensabile per la crescita, ma dall’età adulta fino alla vecchiaia ne perdiamo più dell’80%, per cui non solo avremo rughe, capelli bianchi, ecc., ma inizieranno tutta una serie di problematiche fra cui gli onnipresenti “doloretti” a cui ci rassegniamo come se fossero inevitabili data l’età. Ma non è così.

Dopo i 40 anni, il nostro corpo entra in quella che potremmo chiamare la “fase del declino strutturale”. La pelle perde elasticità, le ossa si indeboliscono, i capelli diventano fragili e, sorpresa sorpresa, la quantità di silicio presente nel nostro organismo si riduce drasticamente. E no, non è solo colpa del tempo o della genetica. Una dieta povera di alimenti ricchi di silicio, l’esposizione a fattori inquinanti e lo stress cronico contribuiscono a questa carenza.

È proprio in questa fase della vita che l’integrazione di silicio organico dovrebbe diventare una priorità assoluta. Ma, indovinate un po’? Nessuno ve lo dice. Perché? Perché parlare di prevenzione e benessere non fa girare l’economia della malattia. Meglio aspettare che vi si rompano le ossa o che vi venga l’osteoporosi, così possono vendervi farmaci costosi e interventi chirurgici.

Perché il silicio è così importante?

Il silicio organico è un elemento chiave per:

La salute delle ossa: Il silicio stimola la formazione del collagene, che a sua volta è fondamentale per la densità ossea. Non è un caso che la carenza di silicio sia stata collegata all’osteoporosi. La pelle giovane ed elastica: Il collagene, l’ingrediente magico per una pelle soda e luminosa, ha bisogno di silicio per essere prodotto e mantenuto. Capelli e unghie forti: Se i vostri capelli sono diventati fini come fili d’erba secca e le unghie si spezzano al primo colpo, è probabile che abbiate una carenza di silicio. Il sistema cardiovascolare: Il silicio aiuta a mantenere le pareti arteriose elastiche, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Il sistema immunitario: Il silicio rinforza le difese del corpo contro le infezioni. Disintossicazione: Il silicio è un chelante naturale, che aiuta a eliminare metalli pesanti come l’alluminio (e non solo) dal corpo.

Studi scientifici sul silicio organico

La scienza si è occupata più volte del ruolo fondamentale del silicio nell’organismo umano. Studi recenti hanno dimostrato che l’integrazione di silicio organico migliora la densità minerale ossea, soprattutto nelle donne in post-menopausa, una categoria particolarmente vulnerabile all’osteoporosi. Inoltre, ricerche pubblicate su riviste di dermatologia hanno evidenziato che il silicio organico migliora significativamente l’elasticità cutanea, riducendo i segni dell’invecchiamento come rughe e rilassamento della pelle.

Un altro studio interessante condotto in Francia ha osservato come l’uso regolare di silicio organico in pazienti con disturbi articolari cronici abbia ridotto il dolore e migliorato la mobilità, rendendolo un valido supporto per chi soffre di artrite.

Confronti con altri minerali essenziali

Spesso il silicio viene trascurato a favore di minerali più noti, come il calcio o il magnesio. Tuttavia, il silicio non è da meno. Mentre il calcio è essenziale per la formazione delle ossa, il silicio agisce come un catalizzatore, favorendo la deposizione del calcio e il mantenimento di ossa forti. Senza silicio, il calcio spesso non può essere correttamente fissato all’interno delle ossa, rendendole fragili nonostante un’adeguata assunzione di calcio. Inoltre, il magnesio, pur essendo cruciale per molte funzioni cellulari, non possiede le proprietà rigenerative e strutturali che il silicio offre ai tessuti connettivi.

Benefici meno conosciuti del silicio organico

Oltre ai vantaggi più noti, il silicio organico offre benefici che spesso vengono trascurati. Ad esempio:

Riduzione dello stress ossidativo: Il silicio aiuta a combattere i radicali liberi, contribuendo alla protezione delle cellule contro l’invecchiamento precoce. Miglioramento della salute dentale: Promuove la mineralizzazione dello smalto, prevenendo carie e sensibilità dentale. Supporto alla guarigione delle ferite: Favorisce la rigenerazione dei tessuti, accelerando la cicatrizzazione.

Tante tante risposte alle vostre domande

A questo punto vi farete tante tante domande.

Il silicio nella dieta: è sufficiente?

È vero, il silicio si trova in alcuni alimenti naturali, come il miglio bruno selvatico, l’orzo, i cetrioli, gli asparagi e l’acqua minerale. Ma c’è un problema: il silicio presente negli alimenti, dopo una certa età, il nostro corpo fa fatica ad assorbirlo. Inoltre, il moderno sistema agricolo, con l’uso intensivo di pesticidi e fertilizzanti chimici, ha impoverito i terreni e, di conseguenza, gli alimenti che ne derivano.

Ecco perché affidarsi esclusivamente alla dieta per ottenere il silicio di cui abbiamo bisogno è come cercare di riempire un secchio bucato con un cucchiaio d’acqua. La soluzione? Integratori di silicio organico.

Integrare il silicio: il segreto che nessuno vi dice

Gli integratori di silicio sono la risposta più efficace per combattere la carenza di questo elemento nel corpo. Ma attenzione: non tutti gli integratori sono uguali.

Gli integratori di silicio sono la risposta più efficace per combattere la carenza di questo elemento nel corpo. Ma attenzione: non tutti gli integratori sono uguali.

Per prima cosa l'importante è evitare quelli di origine minerale, che potrebbero causare accumulo. Poi è indispensabile trovare un integratore di Silicio Organico formulato in modo da garantire una biodisponibilità ottimale, cioè che il corpo lo assorba e lo utilizzi facilmente.

Testimonianze

Le numerose testimonianze dal nostro gruppo che sta sperimentando il silicio organico dal 2014, mi permette di condividere con voi in modo estemporaneo alcune considerazioni.

Innanzitutto mi accorgo che i risultati che si stanno ottenendo sono superiori a qualunque aspettativa noi avessimo.

A questo punto posso senz’altro testimoniare in modo diretto che ciò leggerete in questo libro, non è millantato.

Ecco gli effetti che ho notato trasversalmente in tutto il gruppo:

– la quasi totalità di noi, rileva una sensazione di tranquillità già dopo una o due settimana di assunzione. Ci si sente più calmi e sereni, alcuni hanno riferito la scomparsa del senso di ansietà che li accompagnava da anni. Meno soggetti a scatti d’ira. Diverse persone non necessitano più delle pillole antidepressive.

– la qualità e la quantità del sonno sono aumentate, a volte rendendo superfluo l’uso di sonniferi.

– i dolori causati da artriti, artrosi, periartriti e altri disturbi, spesso presenti da decenni, sono decisamente migliorati, e in molti casi scomparsi dopo 1-3 mesi di assunzione.

– capelli, denti, gengive e unghie più forti; in alcuni casi (soprattutto maschi) i capelli stanno ritornando del loro colore naturale

– una ventina di coppie e numerosissimi single mi hanno confidato l’intensificarsi del desiderio e potenza sessuale maschile.

Ma dalle nostre molteplici esperienze, emerge l’aspetto più sorprendente: il silicio organico agisce in ognuno di noi a seconda delle nostre differenti necessità di salute e benessere.

Francesca Salvador

