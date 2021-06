Von der Leyen: “su origine del coronavirus ci sono tante ipotesi”

“È della più grande importanza sapere quali siano state le origini del Covid-19, per imparare la lezione e sviluppare gli strumenti per garantire che questo non accada più”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa alla vigilia del summit G7 in Cornovaglia.

“Per questo gli investigatori hanno bisogno di accesso completo per trovare l’origine di questa pandemia. E da questo dobbiamo arrivare a conclusioni”, ha aggiunto. “Ci sono tante ipotesi sull’origine del coronavirus, ne dobbiamo identificare una. E per poterlo fare serve pieno accesso a siti e informazioni”, ha concluso von der Leyen. www.rainews.it

