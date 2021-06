Migliaia Di Persone Hanno Acquistato Bitcoin Nel Recente Calo. Tu Dovresti?

Bitcoin ha raggiunto un picco di oltre $ 63.000 nell’aprile di quest’anno, ma da allora è diminuito drasticamente. Domenica è sceso a $ 33.650, il suo punto più basso dall’inizio di febbraio e un calo del 47% dal suo massimo recente. Il prezzo è aumentato leggermente questa settimana: secondo i dati di CoinMarketCap, al momento della stesura si trova a $ 39.188.

Comprare o Vendere?

Alcuni temono che la svendita rifletta un calo della fiducia nella prima e più grande valuta digitale del mondo. Altri hanno colto l’opportunità per acquistare di più. Secondo i dati di Glassnode (tramite Coindesk), ci sono oltre 16.000 nuovi “indirizzi di accumulo” di Bitcoin. Un indirizzo di accumulo è uno con almeno due transazioni Bitcoin in entrata che non ha mai speso fondi.

Poiché le persone possono contenere più di un indirizzo, è difficile essere sicuri di quante persone questo rappresenta. Tuttavia, mostra che migliaia di persone hanno acquistato e detenuto Bitcoin in questo calo.

Ci sono diversi motivi per il recente calo dei prezzi. Questi includono:

Preoccupazioni ambientali: il tweet del CEO di Tesla Elon Musk che evidenzia l’elevata impronta di carbonio di Bitcoin ha messo in luce la quantità di energia consumata dall’estrazione di Bitcoin.

Regolamento in Cina: le autorità cinesi hanno limitato per anni il commercio di criptovaluta nel paese. Ma una recente repressione cinese ha rafforzato ulteriormente la regolamentazione, rendendo illegale per le istituzioni offrire qualsiasi forma di servizio crittografico.

Preoccupazioni per la regolamentazione degli Stati Uniti: il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe intrapreso un’azione più decisa contro l’evasione fiscale delle criptovalute, mentre la Fed ha accennato alla necessità di una maggiore regolamentazione.

Dovresti Comprare Bitcoin?

Comprare il tuffo è un’espressione popolare, ma la verità è che è difficile da fare. Potresti essere fortunato e comprare nel punto più basso, ma puoi anche comprare solo per vedere il prezzo scendere ulteriormente. Una domanda migliore è: vedi il valore a lungo termine in Bitcoin?

Se pensi che il prezzo sia ragionevole e sei pronto a resistere per cinque o dieci anni o più, non importa se non raggiungi il minimo assoluto. Anche se il prezzo scende di più domani, quella differenza sarà probabilmente trascurabile nel lungo periodo.

Ad esempio, la società madre di The Ascent, The Motley Fool, possiede Bitcoin perché crede nel suo potenziale a lungo termine. Non sappiamo fino a che punto il Bitcoin cadrà nelle prossime settimane o mesi, ma The Motley Fool non sta investendo a breve termine. Vede un valore potenziale più ampio per questa valuta digitale.

Diamo un’occhiata a cosa dicono quelli che credono che il prezzo aumenterà o scenderà rispettivamente, sul potenziale a lungo termine di Bitcoin.

Bitcoin non va da nessuna parte perché è stato acquistato, venduto e accettato da milioni di americani. I principali rivenditori come Starbucks, Amazon, AT&T, Expedia e Home Depot ora accettano pagamenti in Bitcoin tramite app di terze parti. Puoi anche acquistarlo utilizzando Paypal. E il 14% degli americani possiede criptovalute.

Ha il consenso istituzionale. Grandi istituzioni come Morgan Stanley e Goldman Sachs hanno in programma di lanciare fondi crittografici e Grayscale Investments (il più grande asset manager di valuta digitale al mondo) ha oltre $ 40 miliardi in gestione.

Bitcoin è una copertura contro l’aumento dell’inflazione. Esperti come Warren Buffet avvertono di una sostanziale inflazione negli Stati Uniti. I prezzi sono aumentati improvvisamente ad aprile, il che significa che il tuo dollaro semplicemente non comprerà tanto. Poiché l’offerta di Bitcoin è limitata (verranno mai prodotti solo 21 milioni di bitcoin), alcuni sostengono che quando il valore del dollaro diminuisce, potrebbe essere una riserva di valore sicura.

Siete Pronti a Comprare?

Se credi nel potenziale a lungo termine di Bitcoin, la prossima domanda da considerare è se sei pronto per l’acquisto. Ci sono due parti in questa domanda.

Hai soldi da spendere? Se sei a posto con i risparmi per la pensione e hai ricaricato il tuo fondo di emergenza, dai un’occhiata agli altri tuoi obiettivi di risparmio. Se hai soldi da spendere – soldi che puoi permetterti di perdere – va tutto bene.

Ma se, ad esempio, stai risparmiando per un acconto della casa, non è una buona idea mettere quei soldi in Bitcoin.

Questo è un investimento estremamente volatile e non vuoi rovinare le tue possibilità di acquistare una casa perché i tuoi investimenti in Bitcoin si sono dimezzati di valore nel giro di poche settimane.

Hai fatto le tue ricerche? Come abbiamo visto sopra, gli osservatori del settore sostengono entrambi i lati del dibattito sui Bitcoin.

Ma sono i tuoi soldi, quindi ciò che conta è quello che pensi. Come Mark Cuban, vedi il valore in Bitcoin come una sorta di oro digitale? E vuoi investire in quel tipo di riserva di valore? O credi che la tecnologia blockchain sia qui per restare e vuoi detenere la più grande valuta digitale?

