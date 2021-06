Diamo un’occhiata alle nuove tendenze fashion per le donne

L’armadio è sempre pieno di robe scoordinate e uscire è diventato complesso! Possiamo immaginare, soprattutto dopo i vari lockdown, è possibile che durante i cambi di stagione sia rimasto ben poco da poter indossare. L’abbigliamento non deve mai essere un problema, un cruccio, una preoccupazione. Deve essere sempre un piacere, un accessorio per arricchire la bellezza interiore, esaltandola nei punti che decidiamo noi! Andremo quindi a presentare delle tendenze molto inclusive che possono essere prese al balzo, con l’aiuto dei nostri fedeli siti di shopping online.

Prendiamo il sole, sempre

All’inizio della stagione o durante… il consiglio è sempre lo stesso. Prendere il sole in qualsiasi modo e ovunque. Inutile ricordarvi la vitale importanza di proteggersi dal sole con delle creme solari (sì, anche se vivete in centro città). Uno degli alleati migliori è uno di quei capi che potrebbero sostituire senza paura i propri jeans sempreverdi. Parliamo di gonne da donna per qualsiasi forma e tessuto (dai un’occhiata alle gonne in vendita su Modivo e lasciati ispirare dalla loro vastissima selezione per qualsiasi occasione).

Il colore pastello vive ancora!

Arriva la bella stagione, la luce, i colori diventano sempre più chiari e non vediamo l’ora di sfoggiare una tonalità più luminosa per i nostri corpi! Ecco quindi spuntare camice, t-shirt, pantaloni (e anche manicure!) dai colori tenui, pastelli, dall’effetto matte. Giocateci liberamente, essendo tonalità molto leggere potreste anche azzardare con abbinamenti un po’ insoliti che, con colori molti più forti e saturi, non sognereste mai di affiancare! Provare per credere.

Scarpe di stile, ma comode

Non siamo abituati a camminare molti chilometri ma dobbiamo sempre mettere in conto la necessità di percorrere dei tratti a piedi (passeggiate o parcheggi troppo lontani) e di non arrivare a metà serata doloranti: via libera a scarpe con tacchi strategici e sneakers che riescono ad andare bene su tutto (soprattutto se bianche).

Accessori sì, e abbonderei anche!

Collane e bracciali ci stanno e anche se a volte esageriamo… non fa nulla! Unica raccomandazione: devono avere un filo conduttore, uno stile comune. Inutile dire che devono essere dello stesso colore e/o metallo. La tendenza attuale vede il dorato primeggiare sull’argento (e anche sulla precedente gemella dell’oro rosa).

Acquistare capi online non è mai stato così facile grazie alle numerose piattaforme digitali che consentono, in pochi e semplici click, di ricevere comodamente a casa i propri acquisti fashion. Modivo è una di queste, con una selezione davvero molto vasta di capi d’abbigliamento, fashion e non solo. Sono attentamente selezionati e spediti con cura e precisione. Per scoprire di più su Modivo puoi iniziare a dare un’occhiata alla loro selezione dedicata alla moda donna.

Qualsiasi siano le tendenze in voga in questo momento ricordatevi che la bellezza è un concetto molto soggettivo e che, in realtà, ciò che vale più tutti è l’amore che proviamo verso noi stesse. L’immagine che riflette il nostro specchio deve essere sempre in linea con quello che abbiamo in mente, ovvero apprezzamenti e positività verso il nostro corpo che è unico!

