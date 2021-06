Ore di attesa sotto il sole per essere vaccinati, soccorsi in ambulanza

Lunghi tempi di attesa sotto il sole per essere vaccinati. In fila, per ore. E qualcuno, ad un certo punto, s’è anche sentito male. Una o due ambulanze sono state viste accorrere prima ed uscire dopo all’hub vaccinale del Palacongressi del Villaggio Mosè. Giornata infernale, quella di oggi, così come quella di ieri quando è intervenuta, un paio di volte, la polizia.

E ancor prima che scattasse l’iniziativa regionale “Porte aperte AstraZeneca” (è iniziata alle ore 19 e terminerà a mezzanotte ndr.) per tutti coloro che dai 18 anni in su hanno scelto di sottoporsi, su base volontaria, al vaccino Astrazeneca. www.agrigentonotizie.it

