Roma: 86enne aggredito e gettato a terra per rapina, arrestato straniero

Panico a Tor Sapienza dove un uomo ha minacciato i passanti aggredendo un anziano nel tentativo di rapinarlo. Le violenze da parte di un senza fissa dimora nato negli Stati Uniti poi fermato dalla polizia. La tentata rapina nel tardo pomeriggio di mercoledì quando gli agenti delle Volanti e del IV Distretto San Basilio sono intervenuti all’altezza del civico 289 di via di Tor Cervara per la segnalazione di un cittadino straniero che aveva aggredito un passante e stava minacciando altre persone sul posto.

I poliziotti, giunti immediatamente sul luogo segnalato, hanno notato un ragazzo di colore, un cittadino statunitense di 40 anni, in evidente stato di agitazione, che molestava alcuni passanti, urlandogli contro ed avvicinandosi a loro in modo minaccioso e, a pochi metri di distanza, una persona anziana distesa al suolo, con accanto il suo bastone usato per camminare, prontamente medicata sul posto.

L’86enne ha poi riferito di essere stato vittima di un tentativo di rapina con il 40enne che aveva provato a sfilargli il portafoglio dalle tasche dopo che lo aveva fatto cadere in terra spintonandolo.

Gli agenti hanno poi bloccato il 40nne malgrado il suo stato di agitazione, e lo hanno portato presso gli Uffici del G.I.P.S. (Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica) per la sua esatta identificazione, poiché sprovvisto di documenti. UIl 40enne è stato poi arrestato.

L’anziano signore, vittima del 40enne, invece, è stato accompagnato presso gli uffici del V Distretto di P.S. Prenestino, diretto da Roberto Arneodo per la sporgere denuncia circa l’aggressione e la tentata rapina subita. www.romatoday.it

