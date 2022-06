Di Maio: “rivendico con orgoglio di essere atlantista ed europeista”

In attesa del voto in Parlamento, la prossima settimana, sulla risoluzione del governo in merito alla guerra, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interviene sulla polemica con il Movimento 5 stelle e chiarisce: “Vengo accusato dai dirigenti della mia forza politica di essere atlantista ed europeista. Lasciatemi dire che, da ministro degli Esteri, davanti a questa terribile guerra rivendico con orgoglio di essere fortemente atlantista ed europeista”.

La nota di Di Maio prima del Consiglio M5s di domenica sera – “Davanti a uno scenario come quello ucraino – ribadisce il ministro – i dirigenti della prima forza politica in Parlamento, invece di fare autocritica, decidono di fare due cose: attaccare, con odio e livore, il ministro degli Esteri e portare avanti posizioni che mettono in difficoltà il governo in sede Ue. Un atteggiamento poco maturo che tende a creare tensioni e instabilità all’interno del governo. Un fatto molto grave”. La nota è stata diffusa in attesa del Consiglio M5s, convocato domenica sera per decidere la linea proprio in vista della risoluzione parlamentare, che sarà portata al Consiglio Ue. tgcom24.mediaset.it

