La nave da guerra più grande della Marina iraniana è affondata vicino al porto meridionale di Jask nel Golfo dell’Oman, vicino allo Stretto di Hormuz, dopo che a bordo è scoppiato un vasto incendio. Lo riporta l’agenzia di stampa Isna citando la Marina iraniana, secondo la quale i tentativi per salvare la nave Kharg sono andati avanti per una ventina di ore, ma senza risultato. L’equipaggio è stato interamente tratto in salvo.

Nave da guerra iraniana affonda nel Golfo dell’Oman – Le autorità iraniane stanno ora indagano sulle ragioni che hanno provocato le fiamme. La Kharg era in servizio da oltre 40 anni. adnkronos

