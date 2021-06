Iran, incendio in una raffineria di petrolio a Teheran

Uno dei gasdotti ha preso fuoco. E’ scoppiato un incendio in una raffineria di petrolio a Teheran. Lo riporta l’agenzia di stampa Mehr mentre sui social vengono diffuse immagini di una grande nuvola di fumo che si alza dalla raffineria Shahid Tondguyan. Il direttore generale della Crisis Management Organization di Teheran ha confermato che uno dei gasdotti della raffineria ha preso fuoco.

Qualche ora fa la più grande nave da guerra iraniana è affondata nel Golfo dell’Oman dopo un devastante incendio.

Huge plume of black smoke towers over #Tehran as major blaze breaks out at Iranian refinery (WATCH LIVE)

