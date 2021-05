Stato confusionale dopo il vaccino

Pesaro – Si era vaccinato una mezzora prima, nell’hub di Muraglia. Ma al momento di tornare all’auto dopo il quarto d’ora di attesa, un uomo di mezza età, ieri, non è partito. E’ ridisceso. Ha camminato qualche metro ma poi è andato a sbattere, a piedi, contro un albero. Cadendo a terra.

In stato confusionale

Subito soccorso da chi stava passando, l’uomo è apparso frastornato. E’ stata chiamata un’ambulanza per le prime cure. Da quanto si è appreso, il malcapitato è stato accompagnato al pronto soccorso per essere sottoposto a controlli per stabilire un eventuale nesso con la vaccinazione. www.ilrestodelcarlino.it

