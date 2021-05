Lampedusa: sbarcati 369 migranti in 24 ore

Una delegazione del Viminale, come apprende l’Adnkronos, sarà stamani a Lampedusa. Sulla più grande delle Pelagie, dove da ieri sono ripresi gli arrivi, in poco più di 24 ore sono sbarcati 369 migranti. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, in cui si trovano al momento 380 ospiti.

Ad accogliere la delegazione, di cui fanno parte, tra gli altri, il prefetto Michele Di Bari, capo del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, e il prefetto Michela Lattarulo, direttore centrale dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, sarà il sindaco Totò Martello. Insieme a lui anche il prefetto e il questore di Agrigento, rispettivamente Maria Rita Cocciufa e Maria Rosa Iraci. In programma anche una visita all’hotspot di contrada Imbriacola, oltre che un incontro con le forze dell’ordine impegnate senza sosta nei soccorsi dei migranti. adnk

Condividi