Discoteche aperte in Regioni bianche, ma non si balla

Discoteche aperte per le tre Regioni che diventeranno “bianche”, secondo il prossimo monitoraggio. Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna preparano l’ordinanza: i gestori saranno autorizzati solo per i servizi di bar e ristorante, ma non sarà possibile ballare in pista. Il ministro delle Autonomie, Mariastella Gelmini frena sui vaccini in vacanza: “Non c’è la possibilità di farlo in tutta Italia”. A partire dal 7 giugno i ragazzi dai 12 anni in su potranno essere vaccinati in Germania.

Discoteche aperte, l’idea di Figliuolo

Figliuolo a Cts-Regioni: “Valutare vaccini in discoteca”. Il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha comunicato al Cts e alle Regioni sulla “possibile riapertura in sicurezza” delle discoteche”. Il tutto “nella piena compatibilità con la tutela della salute di utenti e lavoratori” e con “la disponibilità degli utenti del settore stesso a poter contribuire attivamente alla campagna vaccinale nazionale anti-Covid, con un’attenzione dedicata al settore giovanile”. tgcom24.mediaset.it

