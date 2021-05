Emiliano (Pd): vaccinare tutta la popolazione scolastica

Non solo vaccino ai maturandi: per il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano bisogna attuare una campagna massiccia per vaccinare tutta la popolazione scolastica, in modo da poter rientrare in classe a settembre senza problemi.

“Anziché operazioni di marketing, la mia proposta personale, non parlo quindi a nome della Conferenza delle Regioni, è quella di vaccinare tutta la popolazione scolastica per poter riportare i nostri studenti in presenza senza rischi“.

Lo ha detto il presidente il presidente della Regione Puglia durante la conferenza stampa a Bari di presentazione della ripartenza del settore dei matrimoni, rispondendo alla domanda se fosse favorevole alla vaccinazione dei maturandi. www.orizzontescuola.it

