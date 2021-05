Covid, Figliuolo: ‘entro settembre saremo tutti vaccinati’

“Entro fine settembre saremo tutti vaccinati, poi è chiaro che la scienza va avanti e il virus pure perché è infido e bisogna tenerlo sempre sotto controllo”, comunque “entro fine giugno termineremo la vaccinazione di over 80, 70 e 60” e “poi a un certo punto si andrà in parallelo su tutte le classi intercettando i più giovani che in alcuni casi possono veicolare il virus”

Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, intervistato a Di Martedì su La7. I presidenti di Regione? “L’obiettivo è vaccinare gli italiani, il piano sta andando avanti, si stanno vaccinando le categorie previste, se qualcuno fa proclami qualche volta…” ha aggiunto.

Tutti vaccinati entro settembre

“Di prima dose siamo a circa 21,5 milioni somministrazioni, oltre 10 milioni hanno fatto anche la seconda dose. Se a questi 21,5 milioni, che di fatto non hanno mezzo scudo ma gli scienziati direbbero quasi due terzi di scudo contro l’infezione, aggiungiamo oltre 3,5 milioni di persone guarite dal Covid, siamo a circa 25 milioni di persone che in qualche modo sono scudate dagli effetti gravi della malattia. Questo ci mette un pò al riparo”. “Ne usciamo il più presto possibile, saremo tutti vaccinati entro fine settembre.

