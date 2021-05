“I vaccini sono sicuri”… approvato scudo penale per i vaccinatori

“I vaccini sono sicuri…”, approvato lo scudo penale per i vaccinatori. Via libera definitivo dell’Aula della Camera al decreto legge in materia di vaccini, che contiene norme anche in materia di giustizia e di concorsi pubblici. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 311 voti favorevoli, 47 contrari e due astenuti. Il decreto definitivamente approvato alla Camera si riferisce alle misure di contenimento del Covid-19.

I vaccini sono sicuri?

Tra l’altro, il decreto esenta i somministratori del vaccino dalla responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora tali eventi si producano in conseguenza della vaccinazione (articolo 3). Nel decreto appena licenziato è disciplinato anche un obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario che svolga la sua attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, para-farmacie e studi professionali. http://www.rainews.it

