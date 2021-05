Covid, volontari in strada per convincere i passanti a vaccinarsi

Volontari del vaccino per convincere i passanti a fare l’iniezione. Bruxelles ha mandato in strada le prime squadre di volontari con il compito di convincere i passanti a vaccinarsi. In questo modo le autorità sperano di raggiungere tutte quelle persone che altrimenti avrebbero difficoltà a contattare per problemi connessi alla digitalizzazione, come ad esempio gli anziani, ma anche per diversi background culturali e barriere linguistiche, come nel caso degli immigrati, o semplicemente perché scettici.

L’obiettivo è quello di coinvolgere nell’iniziativa almeno 5mila persone nei prossimi mesi. Le squadre, che sono state mandate principalmente nei quartieri di Sint-Joost-ten-Node e Molenbeek hanno il compito di fermare le persone per strada concentrandosi solamente sulle categorie che potrebbero rifiutare l’iniezione per rassicurarla sulla sicurezza delle dosi e invitarle a presentarsi al centro quando sarà il momento. Ma in alcuni casi, quando pensano che il soggetto potrebbe essere difficile da raggiungere tramite e-mail o telefono, cercano di convincerla vaccinarsi al momento.

Convincere i passanti a vaccinarsi

L’iniziativa rientra tra quelle messe in campo per la campagna vaccinale del Belgio. Le autorità hanno fatto sapere che fino ad ora l’iniziativa è stata un successo. Addirittura hanno comunicato il 20 maggio, prima di mezzogiorno, a Sint-Joost i volontari sono riusciti a somministrare 120 dosi.

“Abbiamo scelto il vaccino Johnson & Johnson per il fatto che non prevede un richiamo, ma un’unica iniezione”, ha spiegato Inge Neven dell’Ispezione sanitaria di Bruxelles. “Secondo le nostre stime, una persona su due sarebbe disposta a vaccinarsi sul posto“. Come riporta Vrt Nws, Sint-Joost è uno dei comuni del distretto di Bruxelles con il tasso di vaccinazione più basso tra gli ultra 65enni finora, tanto che solo il 68% di queste persone è stato raggiunto.

