La Cnn caccia il repubblicano Rick Santorum

La Cnn scarica Rick Santorum. L’ex candidato repubblicano alla Casa Bianca non sarà più un commentatore politico del network dopo i suoi commenti ‘razzisti’ sui nativi americani. L’ex senatore in un evento della Young America’s Foundation il mese scorso ha detto: “abbiamo i nativi americani ma diciamolo chiaramente non c’è molto di loro nella cultura americana“.

Qualche giorno dopo Rick Santorum ha cercato di spiegare che non si era espresso chiaramente e che non era sua intenzione sminuire il ruolo dei nativi americani. Ma le sue spiegazioni non sono bastate a placare le critiche e l’ex senatore è stato scaricato. www.rainews.it

