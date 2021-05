Vertice mondiale della “Salute”, cerimonia per Ursula von der Leyen

21 May 2021, Roma – Si svolge a Roma il Global Health Summit, un evento organizzato dalla Presidenza italiana del G20 in partnership con la Commissione europea.

Il Presidente Draghi ha accolto con una cerimonia a Villa Pamphilj la Presidente della Commissione europea von der Leyen. In corso i lavori del Pre-Summit.

In apertura del Summit, ci saranno gli interventi dei leader del G20 e di altri stati e dei capi delle organizzazioni internazionali e regionali. Ma anche nel pre-summit si registreranno gli interventi di molti ospiti illustri, per condividere le esperienze maturate nel corso della pandemia. Tra questi, Bill Gates, l’ex premier Mario Monti, i commissari Paolo Gentiloni, Stella Kyriakides, Janes Lenarcic. Ma anche scienziati, impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia. Tra questi Silvio Brusaferro, Peter Piot, Victor Dzau, Yee-Sin Leo.

