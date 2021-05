Guardia costiera libica salva 244 migranti e li porta a Tripoli

La nave della Guardia Costiera libica “Zawiya” è stata impegnata in due diverse operazioni di soccorso per 244 migranti, fra cui donne e bambini. Tutti sono stati condotti, sani e salvi, alla base navale di Tripoli.

🔴 #SAR Op 17.05.21 – Libyan Coast Guard ship "Zawiya" rescued in separate ops 244 #migrants incl. women and children. All disembarked safely in Tripoli Naval Base. [UPDATE FOLLOWS] #migrantcrisis #frontex #seenotrettung #COVID19 pic.twitter.com/qzAjTDHm5x

— Migrant Rescue Watch (@rgowans) May 18, 2021