Oms contro Biden: “I vaccinati non possono togliere la mascherina”

"Non basta il vaccino da solo per togliere l'obbligo di mascherina in luoghi pubblici". Lo ha detto il massimo esperto dell'Oms per l'emergenza Covid Mike Ryan, riferendosi all'annuncio del Presidente USA.

“Se sei completamente vaccinato, non hai più bisogno di indossare una mascherina”, ha detto qualche giorno fa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la notizia che in tanti negli Usa attendevano con impazienza. Secondo le nuove linee guida del Center for Disease Control and Prevention, infatti, alle persone vaccinate contro il Covid non è più richiesto di indossare le mascherine all’aperto, anche in mezzo alla folla, e nella maggior parte dei casi al chiuso.

Indossare una protezione individuale rimane consigliato nei trasporti pubblici, come autobus o aerei, ospedali, carceri e rifugi per senzatetto. Ma queste nuove misure consentono la riapertura di uffici e scuole, eliminando anche la necessità di allontanamento sociale per chi è completamente vaccinato. "Oggi è un grande giorno per l'America, una pietra miliare", aveva detto Biden, esortando ancora una volta i cittadini: "Fatevi vaccinare o indossate una maschera finché non lo siete", ha detto l'inquilino della Casa Bianca. "Siamo arrivati fin qui, proteggetevi fino al traguardo".

