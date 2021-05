Kerry: Italia ha grandi capacità di leadership… sul clima

Sul clima e la transizione verde “ritengo che l’Italia abbia dimostrato grandi capacità di leadership”. A dirlo è l’inviato americano per il clima John Kerry, intervistato da Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Ritengo che l’Italia sia più che pronta” per il cambiamento verde, “è un paese entusiasmante, ho incontrato imprenditori e i principali amministratori delegati delle aziende energetiche italiane, hanno ottime idee”.

“L’Italia ha compreso l’importanza della transizione ecologica”, ha detto l’ex capo della diplomazia americana ora portavoce di Biden in visita in Europa e nel nostro Paese. “Ritengo che l’Italia abbia compreso le opportunità che si schiuderanno e stia agendo in maniera molto responsabile.

Organizzerà con il Regno Unito il vertice Cop di Glasgow e deterrà la presidenza del G20. L’Italia è al centro dell’attenzione in questo momento”, ha sottolineato. www.rainews.it

