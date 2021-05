Armando Manocchia: “Io non sono mai stato indagato per falso, contrariamente al magistrato che mi indaga”.

Intervento di Armando Manocchia, direttore di “Imola Oggi” tratto dalla trasmissione Notizie Oggi Lineasera di venerdì 14 Maggio 2021. In diretta dallo Studio 12 di Canale Italia, informazione e attualità con NOTIZIE OGGI LINEASERA, condotto da Vito Monaco.

21 settembre 2017 – Falso e abuso di ufficio, indagato a Perugia il presidente dell’Anm Albamonte

Il pm Eugenio Albamonte (presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati) è indagato dalla Procura di Perugia per falso e abuso di ufficio insieme a due poliziotti della Polizia Postale, dopo un esposto presentato da Giulio Occhionero a processo insieme alla sorella Francesca Maria con l’accusa di sospette attività di cyberspionaggio.

La notizia è stata resa nota durante l’udienza del processo ai due fratelli entrambi detenuti dal 10 gennaio scorso. La difesa Occhionero ha chiesto al magistrato, che è anche presidente dell’Anm, di astenersi dal rappresentare l’accusa al processo. Il giudice ha sospeso l’udienza per un’ora. (AdnKronos)

►Leggi documento del Tribunale di Perugia sul rinvio a giudizio

Il gup del Tribunale di Perugia, Valerio D’Andria, ha poi prosciolto l’ex presidente dell’Anm e pm della Capitale, Eugenio Albamonte, dalle accuse di falso e omissione di atti d’ufficio. Insieme al pm romano sono stato prosciolti in udienza preliminare anche i due dirigenti della Polizia Postale, Ivano Gabrielli e Federico Pereno. Nei loro confronti le accuse erano quelle di omessa denuncia e falso.

Magistrati politicizzati, solidarietà di Anm al ‘partigiano’ Albamonte

Condividi