Covid, Bassetti: “Via le mascherine ai vaccinati”

“Via le mascherine ai vaccinati contro il Covid”. A ‘Buongiorno Benessere’, questa mattina su Rai1, la conduttrice Vira Carbone e Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, hanno rivolto un appello per lo stop all’uso delle mascherine a ciclo di vaccino ultimato, come hanno deciso gli Stati Uniti.

“Spero avvenga anche in Italia prima possibile – ha sottolineato Bassetti – e quindi credo sia bene iniziare a parlarne, conoscendo i tempi lunghi della nostra burocrazia e delle nostre Istituzioni sanitarie. Io sarei per levarle già da subito, almeno all’aperto, per i vaccinati, anche per dare un bel segnale a chi è ancora scettico sulle vaccinazioni. Ma davvero speriamo che sia possibile nelle prossime settimane”.

In un post su Facebook, Bassetti ha anche lanciato la proposta di prolungare a 12 mesi il green pass in Italia per i vaccinati contro il Covid. “Ci vuole un po’ più di coraggio e di iniziativa per dare segnali di ritorno alla normalità in sicurezza. Allunghiamo la durata del green pass per i vaccinati a 12 mesi. Perché deve durare solo 6 mesi?”, domanda Bassetti. “Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi? La burocrazia italiana e la poca reattività di alcune istituzioni -conclude- rischiano di uccidere la ripartenza”. adnkronos

