Letta: “noi siamo il Pd e abbiamo l’ambizione di guidare il Paese”

“Le alleanze sono conseguenze di chi siamo, non definiscono la nostra identità”. Lo dice Enrico Letta alla Direzione Pd. “Guardiamo con l’evoluzione dei 5 Stelle con interesse e immaginiamo pezzi di strada insieme nella logica che dicevo prima: noi siamo il Pd e abbiamo l’ambizione di guidare questo Paese e l’ambizione di farlo con una coalizione di centrosinistra“.

“L’agenda del futuro ce la dettiamo noi, voglio che questa Direzione si concentri su questo. Dettiamoci noi l’agenda del nostro futuro”. Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

“Un in bocca al lupo particolare a Roberto Gualtieri, mette a servizio di una avventura, di una grande missione fondamentale per noi, la sua grande competenza, l’essere un leader europeo, sul Pnnr che è fondamentale per Roma”. Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

“La nostra voglia di voltare pagina a Roma rispetto a tante opportunità perdute passa dalla disponibilità di Gualtieri, passando dalle primarie – ha spiegato il segretario del Pd – E’ il candidato più forte, lo sosteniamo convintamente. Roma deve avere un sindaco globale, per farne Capitale del mondo come non lo è stata più per un pò di tempo”.

