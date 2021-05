Malore dopo il vaccino, 57enne in ospedale

Malore dopo il vaccino, 57enne ricoverato in ospedale. E’ stato ricoverato in ospedale a Conegliano l’uomo di 57 anni che, lunedì mattina 10 maggio, si è sentito male mentre stava rientrando a casa dopo aver ricevuto la vaccinazione anti-Covid al Vax point di Godega di Sant’Urbano.

Come riportato da “La Tribuna di Treviso”, E.M. si era presentato di prima mattina al Palaingresso di Godega. La vaccinazione si era svolta senza problemi: il 57enne aveva aspettato 15 minuti dopo la somministrazione della dose e, non essendoci anomalie, era tornato in macchina. Pochi minuti dopo essersi messo al volante, però, ha iniziato a sentirsi male vomitando e iniziando ad avere le convulsioni.

Malore dopo il vaccino, il ricovero

Erano le 9.15 di mattina quando l’uomo ha accostato l’auto nella frazione di Pianzano e ha chiamato il Suem 118 per chiedere aiuto. Caricato in ambulanza, il 57enne è stato ricoverato a Conegliano in codice di media gravità. Tenuto sotto osservazione non è in pericolo di vita. Della vicenda è stata informata l’azienda sanitaria.

