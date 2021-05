Choc a Roma, cuoca della mensa violentata a scuola

Roma, Choc al Torrino, cuoca di una mensa violentata a scuola: caccia a un uomo. Choc a Roma dove una cuoca di una scuola del Torrino è stata violentata da un uomo entrato di soppiatto nei locali della mensa dell’istituto. A raccontare i fatti è stata proprio la vittima che è riuscita ad avvertire il preside dell’Istituto. In poco tempo sono così scattati i soccorsi con la vittima portata in ospedale.

Ad indagare sul caso è la polizia. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe avvenuto poco prima delle 10 del mattino di oggi, martedì 11 maggio. La cuoca stava sistemando la cucina quando un uomo, che da quello che si è appreso non sarebbe un volto noto alla vittima, entrando furtivamente l’avrebbe colta di sorpresa per poi abusare sessualmente di lei. Una volta finito, il malvivente l’avrebbe quindi rinchiusa in uno sgabuzzino.

Cuoca violentata, si pensa a una rapina

La cuoca, che aveva con sè il cellulare, ha quindi allertato il preside dell’Istituto che, in pochi istanti, l’ha raggiunta trovandola sotto choc. Quindi la chiamata al Numero Unico per le Emergenze. Sul posto, intorno alle 10:10, è giunta la polizia di Stato con gli agenti del Commissariato di Spinaceto, gli investigatori della Squadra Mobile e la Scientifica per i rilievi del caso.

All’inizio si è pensato fosse un rapina, ma con il passare delle ore il quadro sembra raccontare altro. Non è escluso che l’uomo entrato in uno dei locali del plesso, fosse armato e che anche la rapina si sia comunque consumata. Saranno le indagini a far luce sul caso. Nel frattempo. E’ caccia all’uomo.

