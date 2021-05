Aggredisce ex compagna con coltello e uccide il figlio di lei

Era stato denunciato dalla donna per stalking, ma poco prima delle 6 di oggi è riuscito a entrare nella casa della ex compagna, l’ha aggredita con un coltello e poi ha ucciso il figlio 19enne, accorso per difendere la madre. E’ accaduto a Tortolí (Nu), ora il 29enne pakistano è ricercato dalle forze dell’ordine.

La donna, 50 anni, è stata portata in ospedale, a Lanusei, in gravi condizioni, non c’è stato nulla da fare per il ragazzo. L’omicida aveva il divieto di avvicinamento alla casa della ex compagna, dopo le denunce per maltrattamenti e poi per stalking. adnkronos

