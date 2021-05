Migranti, Letta: trasformare missione UE Irini in soccorso

ROMA, 10 MAG – Quello dei migranti è “oggettivamente è un grande problema che va gestito facendo pressione in modo assolutamente forte perchè la missione militare europea Irini che si occupa solo di fermare le armi sia trasformata e per gestire innanzitutto il save and rescue”.

Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Forrest su Radio1. “Inoltre vanno applicate a livello Ue regole, fino ad ora solo scritte, sul ricollocamento e sulla gestione della vicenda. Sono convinto che Draghi sia la persona giusta per questo obiettivo perchè nella Ue si fa ascoltare ed ha credibilità. Non dobbiamo dividerci ma aiutare a fare le cose per bene”. (ANSA)

