Di Maio: ‘L’Europa è casa nostra, presidio di libertà’

“L’Europa è un presidio di libertà, sicurezza e diritti per tutti i suoi cittadini. Oggi rendiamo omaggio alla nostra casa comune e rinnoviamo il nostro impegno a difenderla e a promuoverla nel mondo per renderla sempre più forte”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. (ANSA).

Sassoli (Pd): “L’Europa appartiene a tutti. Ma perché sia davvero così, dobbiamo avere il coraggio di cambiare. Oggi, nella giornata della festa dell’Europa celebriamo anche l’inizio ufficiale della Conferenza sul futuro della UE”. Così su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

“Abbiamo bisogno di un’Europa che non si chiuda nei palazzi di Bruxelles ma che dia spazio e più potere ai cittadini. l’Identità europea vive solo con la partecipazione”, aggiunge Sassoli in un video messaggio”, postato su Twitter. “Questa conferenza sul futuro della UE è per la gente – conclude Sassoli – L’Europa non è per le élite o delle élite, l’Europa è di tutti”. (ANSA).

Condividi